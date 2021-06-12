Экономика Казахстана определенным образом трансформировалась в отдельных отраслях, однако достичь каких-то больших результатов в развитии пока не получилось, сказал в интервью Украина.ру руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев

Эксперт напомнил, что каждые пять лет принимается программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан (ГПФИИР), однако государство все равно продолжает оставаться сырьевым.

«Определенная диверсификация экономики произошла в каких-то отдельных отраслях, но если судить по масштабу страны, процентам ВВП и апеллировать конкретными цифрами экспортных товаров, то переломить ситуацию не удалось», — сказал Полетаев.

Россия может быстро и легко выключить Казахстан — Грозин © РИА Новости, Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

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