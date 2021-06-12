Эксперт напомнил, что каждые пять лет принимается программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан (ГПФИИР), однако государство все равно продолжает оставаться сырьевым.
«Определенная диверсификация экономики произошла в каких-то отдельных отраслях, но если судить по масштабу страны, процентам ВВП и апеллировать конкретными цифрами экспортных товаров, то переломить ситуацию не удалось», — сказал Полетаев.
По словам эксперта, в какой-то степени есть успехи, судя по данным, предоставляемым чиновниками, но принципиально ничего не поменялось. Он также подчеркнул, что основным экспортным товаром в Казахстане является нефть, а на втором месте идет медь.
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