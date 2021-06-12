По словам эксперта, на Украине просто не существует национальной элиты, а есть большое количество людей, которые любят воровать, брать все, что даже просто лежит и никому не нужно.
Именно поэтому, утверждает эксперт, ни о каких национальных интересах украинского государства в мировом пространстве речи быть не может.
«Скорее всего, будет принято решение, что граница между Западом и Востоком, которая после 1991 года сместилась на Восток, сильно сдвинется на Запад по банальной причине: потому что у Запада больше нет ресурсов это все содержать», — сказал Хазин.
Эксперт полагает, что основная украинская проблема заключается в том, что националистически настроенные украинцы по мироощущению хуторяне, которых не интересуют государственные интересы, а которые в первую очередь сосредоточены на том, как подставить и обворовать кого-то.
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