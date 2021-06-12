У западных государств больше нет ресурсов содержать Украину и другие страны, поэтому скорее всего в дальнейшем граница между Западом и Востоком сдвинется в сторону Запада, сказал в интервью Украина.ру политолог и экономист Михаил Хазин

Переговоры Путина и Байдена: Хазин рассказал, почему Украина устроила очередную истерику © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Именно поэтому, утверждает эксперт, ни о каких национальных интересах украинского государства в мировом пространстве речи быть не может.

«Скорее всего, будет принято решение, что граница между Западом и Востоком, которая после 1991 года сместилась на Восток, сильно сдвинется на Запад по банальной причине: потому что у Запада больше нет ресурсов это все содержать», — сказал Хазин.

Эксперт полагает, что основная украинская проблема заключается в том, что националистически настроенные украинцы по мироощущению хуторяне, которых не интересуют государственные интересы, а которые в первую очередь сосредоточены на том, как подставить и обворовать кого-то.

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