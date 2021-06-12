Певец Сергей Пенкин прокомментировал слухи о конфликте с коллегой Аллой Пугачевой и ее супругом ведущим Максимом Галкиным. Обладатель уникального голоса в четыре октавы подтвердил, что с примадонной они не друзья, но была ли ссора - умолчал. Об этом 11 июня написала Teleprogramma.pro

«Мы, наверное, просто приятели и коллеги, потому что друзья ходят друг к другу в гости. Я же не хожу в гости к Алле и Максу. Просто мы созваниваемся», — сказал Пенкин.

Он также рассказал о том, что звездные супруги посетили его концерт в «Крокусе» несколько месяцев назад, что было ему очень приятно, ведь не каждый день получаешь признание от артистов такой величины.

Пенкин сравнил высокую оценку своего творчества от Пугачевой с безусловной любовью детской аудитории. Артист заявил, что теперь может похвастаться и такой, после того, как озвучил одного из персонажей мультфильма «Холодное сердце».

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Подытожил разговор о Пугачевой певец информацией о том, что они никогда не обращаются друг к другу за помощью, но если ей что-то понадобится, он с радостью готов посодействовать в любом вопросе.

Пенкин — фигурант черного списка российских артистов. В 2015 году ему запретили въезд в страну. Причины данного решения тогда так и не были названы.