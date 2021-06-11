Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что ему удалось уговорить функционеров УЕФА оставить лозунг «Слава Украине - героям слава» на форме сборной для участия в чемпионате Европы. Об этом он написал на своей странице в Facebook 11 июня

По словам Павелко, скандальную фразу добавят на внутренней стороне футболки.

«Это утвержденная утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубцем и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен по карте, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят», — написал он.

Говоря о том, как ему удалось добиться этого компромисса, Павелко рассказал, что пришлось прибегнуть к шантажу.

«Приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро-2020», — утверждает он.

Фашизация футбола. Откуда на самом деле появился лозунг «Слава Украине!» © AP, Sergiy Kozin

Напомним, лозунг «Слава Украине» был изобретен Союзом украинских фашистов в первой половине 20 века. Позднее члены этой организации влились в ряды сотрудничавшей с гитлеровской Германией Организацией украинских националистов (ОУН), и приветствие «Слава Украине — героям слава» стало использоваться ОУН.

УЕФА после жалобы Российского футбольного союза потребовала убрать с футболок лозунг «героям слава», оставив только «Слава Украине», так как, по мнению европейских футбольных функционеров, в таком виде он не несет политической окраски.