По словам Павелко, скандальную фразу добавят на внутренней стороне футболки.
«Это утвержденная утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, тризубцем и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен по карте, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят», — написал он.
Говоря о том, как ему удалось добиться этого компромисса, Павелко рассказал, что пришлось прибегнуть к шантажу.
«Приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро-2020», — утверждает он.
Павелко также рассказал, что УАФ доказала, что «"Слава Украине!", "Героям Слава!", Большой герб сборной на карте Украины — официальные футбольные символы нашей страны», и УЕФА попросила дополнительное время на изучение вопроса.
Напомним, лозунг «Слава Украине» был изобретен Союзом украинских фашистов в первой половине 20 века. Позднее члены этой организации влились в ряды сотрудничавшей с гитлеровской Германией Организацией украинских националистов (ОУН), и приветствие «Слава Украине — героям слава» стало использоваться ОУН.
УЕФА после жалобы Российского футбольного союза потребовала убрать с футболок лозунг «героям слава», оставив только «Слава Украине», так как, по мнению европейских футбольных функционеров, в таком виде он не несет политической окраски.