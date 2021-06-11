Так она прокомментировала тот факт, что игроки сборной опубликовала плей-лист с любимыми песнями, в котором не было ни одной украинской.
«Вы не вносит в свой плейлист ни одной украинской песни — вы действуете как конченые московиты. Поэтому не удивляйтесь, что Московия вам запрещает форму. Вы их подданные. Вы их продолжение. Вы их — со всеми "потрохами, то есть, мозгами". Вы их. Они вас так воспринимают. Воспринимают как своих», — заявила Ницой.
Именно по этой причине, утверждает она, Россия и смогла запретить украинским футболистам носить форму с надписью «Слава Украине — героям слава».
Напомним, лозунг «Слава Украине» был изобретен Союзом украинских фашистов в первой половине 20 века. Позднее члены этой организации влились в ряды сотрудничавшей с гитлеровской Германией Организацией украинских националистов (ОУН), и приветствие «Слава Украине — героям слава» стало использоваться ОУН.
УЕФА после жалобы Российского футбольного союза потребовала убрать с футболок лозунг «героям слава», оставив только «Слава Украине», так как, по мнению футбольных функционеров, в таком виде он не несет политической окраски.