Украинская диверсионная группа 11 июня напала на наблюдательный пост Народной милиции Луганской Народной Республики, пять ополченцев убиты, сообщил журналистам офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко

«Одиннадцатого июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций "Запад" (бывший 8-ой полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское (под контролем ЛНР — ред.) Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев», — сказал Филипоненко.

Патрушев: Запад помогает Украине готовить диверсантов © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

С момента провозглашения Луганской и Донецкой Народных Республик их представители власти и военные неоднократно становились жертвами терактов, организованных украинскими спецслужбами.

В частности, в ДНР были убиты глава республики Александр Захарченко, полевые командиры Михаил Толстых (Гиви) и Арсен Павлов (Моторола), в ЛНР погибли начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко и командир бригады «Призрак» Алексей Мозговой.