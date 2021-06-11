«Одиннадцатого июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций "Запад" (бывший 8-ой полк специального назначения ССО ВСУ) на наблюдательном посту Народной милиции в районе населенного пункта Голубовское (под контролем ЛНР — ред.) Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев», — сказал Филипоненко.
10 июня Генпрокуратура Луганской Народной Республики планирует обратится в Верховный суд ЛНР с исковым заявлением о признании Службы безопасности Украины и Главного управления разведки министерства обороны Украины террористическими организациями.
С момента провозглашения Луганской и Донецкой Народных Республик их представители власти и военные неоднократно становились жертвами терактов, организованных украинскими спецслужбами.
В частности, в ДНР были убиты глава республики Александр Захарченко, полевые командиры Михаил Толстых (Гиви) и Арсен Павлов (Моторола), в ЛНР погибли начальник управления Народной милиции ЛНР полковник Олег Анащенко и командир бригады «Призрак» Алексей Мозговой.