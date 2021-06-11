Неменский отметил, что НАТО и так давно свободно чувствует себя на Украине, поэтому Западу нет смысла торопиться принимать ее в альянс, и американское военное присутствие на Украине в дальнейшем будет обсуждаться на переговорах лидеров России и США.
Однако, по мнению политолога, сейчас у них есть и более актуальные темы.
«Вряд ли дойдет до того, что сейчас на Украине разместят американские ракеты, а Россия разместит свои ракеты в ДНР/ЛНР. Столь резкое обострение ситуации сейчас не в интересах кого-либо. Я уверен, что сейчас на такие шаги никто не пойдет. Если кто-то и поднимает такие вопросы, то только украинские политики ради нагнетания обстановки», — сказал Неменский.
Сейчас и Россию, и Запад интересует разрядка на Украине, поскольку напряженная ситуация вокруг нее тормозит переговорные процессы в мире, заключил политолог.
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Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена назначена на 16 июня, она состоится в Женеве. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что цель встречи — стабилизация отношений США и России.