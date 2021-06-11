Разговоры о резком обострении отношений с Россией выгодны украинским политикам ради нагнетания обстановки. Об этом сказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Назло Евросоюзу. Байден идёт на сближение с Путиным © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Однако, по мнению политолога, сейчас у них есть и более актуальные темы.

«Вряд ли дойдет до того, что сейчас на Украине разместят американские ракеты, а Россия разместит свои ракеты в ДНР/ЛНР. Столь резкое обострение ситуации сейчас не в интересах кого-либо. Я уверен, что сейчас на такие шаги никто не пойдет. Если кто-то и поднимает такие вопросы, то только украинские политики ради нагнетания обстановки», — сказал Неменский.

Сейчас и Россию, и Запад интересует разрядка на Украине, поскольку напряженная ситуация вокруг нее тормозит переговорные процессы в мире, заключил политолог.

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Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена назначена на 16 июня, она состоится в Женеве. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что цель встречи — стабилизация отношений США и России.