По словам эксперта, по вопросу безопасности Центральной Азии в истории с Афганистаном у жителей Казахстана началась паника, вышло множество публикаций о том, будет ли угрожать какая-то опасность региону, когда США и НАТО уйдут из Афганистана.
«На встрече (президентов — ред.) будет подниматься тема Белоруссии, Украины, вопросы взаимодействия с Евросоюзом, какие-то международные конфликтные ситуации. Если Центральная Азия и будет обсуждаться, то лишь в контексте истории с Афганистаном», — сказал Полетаев.
Также эксперт полагает, что каких-то серьезных инвестиций и поддержки в адрес Казахстана не будет, даже несмотря на некоторые экономические проекты США, к примеру, те же нефтерождения на Каспии в Казахстане.
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