Во время встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена главными темами будут Белоруссия, Украина, Евросоюз, а тема Центральной Азии может подняться только в контексте Афганистана, сказал в интервью Украина.ру руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев

По словам эксперта, по вопросу безопасности Центральной Азии в истории с Афганистаном у жителей Казахстана началась паника, вышло множество публикаций о том, будет ли угрожать какая-то опасность региону, когда США и НАТО уйдут из Афганистана.

«На встрече (президентов — ред.) будет подниматься тема Белоруссии, Украины, вопросы взаимодействия с Евросоюзом, какие-то международные конфликтные ситуации. Если Центральная Азия и будет обсуждаться, то лишь в контексте истории с Афганистаном», — сказал Полетаев.

Ищенко объяснил, почему только Азербайджан и Казахстан хорошо живут в своих регионах © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

Полностью интервью читайте здесь