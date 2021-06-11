Скульптор, академик Российской академии художеств

Салават Александрович Щербаков родился в 1955 году в Москве. Окончил отделение архитектурно-декоративной пластики Московской государственной художественно-промышленной академии имени Строганова.

Работает в жанре монументальной и станковой скульптуры. Стиль — классический реализм. Автор более 40 монументальных композиций в России и за рубежом.

Примеры работ в Москве: памятники Петру Столыпину (2012) и патриарху Гермогену (2013), памятник воинам-интернационалистам на Поклонной горе (2004), памятник князю Владимиру (2016), памятник Михаилу Калашникову (2017), памятник Н. В. Склифосовскому (2018), бюст Олега Табакова в МХТ им. Чехова (2018), бюст Доктора Лизы (2021).

Автор памятника Гейдару Алиеву в Баку (2005), памятника «вежливым людям» в Симферополе (2016), памятника маршалу А. М. Василевскому в Хабаровске (2016), монумента победы Красной армии над фашистской Германией в Нетании (2012).

Разработал проекты интерьеров Мемориального музея Космонавтики в Москве и памятных стел в городах, которым присвоено почётное звание Российской Федерации «Город воинской славы».

Академик Российской академии художеств. Народный художник Российской Федерации. Член Союза художников.

С 2003 года — завкафедрой скульптуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества И. С. Глазунова. Член Общественного совета при УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москве.

Награды: медаль «В память 850-летия Москвы», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.