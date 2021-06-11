«Ахру Авидзба и его соратников освободили. Суд признал Ахру виновным (в незаконном приобретении и хранении оружия — ред.) и приговорил его к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 10 тысяч рублей», — сказала адвокат.
При этом, по ее словам, соратников Авидзбы Аслана Гуатижева, Андрея Лактионова, Талеха Гасанова и Станислава Культу суд оправдал.
Ранее сообщалось, что после заявления о создании политического движения Авидзба был задержан правоохранительными органами республики и доставлен на допрос в службу госбезопасности Абхазии.
Позже правоохранители сообщили, что вместе с Авидзбой были задержаны пять человек, которые не являются гражданами Абхазии, а в его доме обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.
Против них возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия по предварительному сговору. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до шести лет. Служба госбезопасности Абхазии заявила, что задержанные планировали участвовать в госперевороте.
Авидзба является участником боевых действий на востоке Украины с 2014 года. Он создал интернациональный отряд «Пятнашка» и стал его первым командиром. Участвовал в боях за Саур-Могилу, Иловайск, Марьинку, а также в районе Дебальцево и в Донецком аэропорту.
В 2020 году Авидзба стал одним из инициаторов январского митинга в Сухуме, в результате которого подал в отставку президент Абхазии Рауль Хаджимба. Следующим главой республики стал Аслан Бжания, Авидзба был назначен его помощником по международным связям. Позже он ушел с этой должности «в связи с утратой веры» в работу в команде Бжании.