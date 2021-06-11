Украинский телеканал «1+1» работает над адаптацией всемирно известного колумбийского сериального формата, который в России вышел под названием «Не родись красивой», а на Украине будет называться «Моя любимая Страшко». Специально для фильма украинская группа KAZKA выпустила трек «Красивая сердцем», он появился в Instagram коллектива 11 июня

«Идея и песня мне понравились сразу! Ведь я, как и каждая девушка, ощущаю сходство истории главной героини сериала с собственной жизнью. Неважно, какой внешности человек и чем занимается — мы часто сталкиваемся с буллингом, объективизацией и неприятием себя. Я хочу, чтобы эта песня вдохновляла, заряжала эмоциями и силами, а основное — давала веру в себя», — сказала солистка группы Александра Зарицкая.

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«Болеем за наших!»: Гончаренко сделал свою ставку на матч Россия — Бельгия © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Имя актрисы, сыгравшей ту самую «Страшко», пока не раскрывается, создатели фильма обещают и дальше держать его в секрете. Выход картины запланирован на осень 2021 года.