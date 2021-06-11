«Идея и песня мне понравились сразу! Ведь я, как и каждая девушка, ощущаю сходство истории главной героини сериала с собственной жизнью. Неважно, какой внешности человек и чем занимается — мы часто сталкиваемся с буллингом, объективизацией и неприятием себя. Я хочу, чтобы эта песня вдохновляла, заряжала эмоциями и силами, а основное — давала веру в себя», — сказала солистка группы Александра Зарицкая.
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Ранее на «1+1» заявили, что главная героиня их фильма будет отличаться от оригинала. В рассказе о ней авторы адаптации хотят поднять как раз те украинские проблемы, о которых сказала Зарицкая, а именно: темы сексизма, буллинга, интернет-зависимости и тому подобного.
Имя актрисы, сыгравшей ту самую «Страшко», пока не раскрывается, создатели фильма обещают и дальше держать его в секрете. Выход картины запланирован на осень 2021 года.