Прославленный советский вратарь Анзор Кавазашвили выразил уверенность, что футбольным болельщикам во Львове не доведется отведать пива в честь забитых мячей в ворота сборной России в матче с бельгийцами. Его слова приводит 11 июня News.ru

Ранее организаторы фан-зоны Lviv Fan Festival во Львове пообещали угощать пивом болельщиков за каждый гол, который сборная РФ пропустит в матче с Бельгией. Захарова показала, на кого похожи американские дипломаты в форме сборной Украины © РИА Новости, Владимир Песня / Перейти в фотобанк

«У них много пива, чтобы раздать своим гражданам? А я так скажу: Россия обыграет Бельгию 1:0. Если так случится, то жаждущих среди граждан Львова будет очень много, они не получат и кружки пива», — прокомментировал эту новость Кавазашвили.

Футбольный чемпионат Европы стартует 11 июня. Россия сыграет с Бельгией 12 июня в Санкт-Петербурге.

Ранее Украина спровоцировала еще один скандал, выразив намерение сыграть на Евро в футболках с контуром страны с Крымом и Донбассом в составе, а также с националистическими лозунгами. В РФ назвали данный шаг провокацией.