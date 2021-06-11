Ранее организаторы фан-зоны Lviv Fan Festival во Львове пообещали угощать пивом болельщиков за каждый гол, который сборная РФ пропустит в матче с Бельгией.
«У них много пива, чтобы раздать своим гражданам? А я так скажу: Россия обыграет Бельгию 1:0. Если так случится, то жаждущих среди граждан Львова будет очень много, они не получат и кружки пива», — прокомментировал эту новость Кавазашвили.
Футбольный чемпионат Европы стартует 11 июня. Россия сыграет с Бельгией 12 июня в Санкт-Петербурге.
Ранее Украина спровоцировала еще один скандал, выразив намерение сыграть на Евро в футболках с контуром страны с Крымом и Донбассом в составе, а также с националистическими лозунгами. В РФ назвали данный шаг провокацией.