Служба безопасности Украины (СБУ) по Киеву и области 11 июня на странице своей пресс-службы в Facebook отчиталась о разоблачении некоей местной жительницы, которая после участия в байкерских слетах начала в интернете призывать российские власти ввести войска на Украину

На родине Махно мэр-самозванец и фейковый горсовет подстрекали к протестам © СБУ Александр Залдостанов, известный также как Хирург.

После этого задержанная, по версии СБУ, принялась распространять в сети петиции с требованием к руководству РФ ввести на Украину войска. Также она будто бы руководила в одной из соцсетей группами, которые «оправдывали и легитимизовали аннексию Крыма и российскую агрессию на востоке Украины». Кроме всего прочего, ей вменяют в вину «систематическое распространение публикаций из пропагандистских российских информационных ресурсов».

Теперь ей грозит ограничение свободы или тюремный срок до трех лет по статье 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.

Байкерский клуб «Ночные волки» известен своей непримиримой позицией в отношении украинского Евромайдана и событиям в Донбассе. За это власти США и Канады ввели против клуба и его членов санкции.