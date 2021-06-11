Государственная фискальная служба (ГФС) проводит обыски в НАК «Нафтогаз Украины» по громкому делу об ущербе государству на сумму 2,7 млрд грн (примерно 8 млрд рублей), сообщила ГФС на своей странице в Facebook 11 июня

Под ударом может оказаться бывший глава госпредприятия Андрей Коболев, так как расследуется уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость при таможенном оформлении приобретения «Нафтогазом» газа у российского «Газпрома» в 2015 году, когда Коболев возглавлял украинскую компанию.

«Получены доказательства того, что должностные лица НАК Нафтогаз Украины не подавали в Энергетическую таможню ГФС полного пакета документов, на основании которого Таможенный орган Украины мог бы провести таможенную очистку природного газа», — говорится в сообщении.

Там также отмечается, что указанная сумма ущерба предварительная и будет уточняться в ходе досудебного расследования.

Эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук ранее в комментарии Украина.ру отмечал, что государственный аудит показал нарушений в работе Коболева на посту главы «Нафтогаза» на сумму 226 млрд грн (примерно 800 млрд рублей), в связи с чем у отставного чиновника могут быть большие проблемы.

«Семь лет его (Коболева — Ред.) пребывания на посту главы «Нафтогаза» — это очень токсичный момент. Если раньше люди сидели по два-три года, и к ним потом было у следствия много вопросов, то представьте, что могло накопиться за намного больший срок», — констатировал Корольчук.

Жертвоприношение Витренко. Почему уволили главу «Нафтогаза» Коболева © Пресс-служба ОАО "Газпром" / Пресс-служба ОАО "Газпром" / Перейти в фотобанк Юрий Витренко ранее работал в госкомпании на посту коммерческого директора, однако был уволен.

Сообщалось о его постоянных конфликтах с Коболевым, причем после увольнения Витренко не стеснялся в выражениях и крайне жестко критиковал своего бывшего босса.