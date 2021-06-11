Правоохранителям задержали 73-летнюю пенсионерку в Лубнах Полтавской области, которая организовала теневой бизнес среди потенциальных покупателей из числа наркозависимых лиц. Об этом 10 июня сообщила полиция Полтавской области на своем сайте

Крымские пограничники пресекли ввоз наркотиков с Украины © Никита Рассказов В ходе обысков в квартире пожилой украинки были изъяты подготовленные на продажу пакетики с наркотическими веществами и таблетками, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности. Возбуждено дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание виде 12 лет тюремного заключения.