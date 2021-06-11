Также у задержанной была 72-летняя сообщница, которая помогала сбывать наркотики. На банковскому счету у одной из женщин полицейские выявили почти 660 тысяч гривен (около 1,6 миллиона рублей).
В ходе обысков в квартире пожилой украинки были изъяты подготовленные на продажу пакетики с наркотическими веществами и таблетками, денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты и другие вещественные доказательства их противоправной деятельности.
Возбуждено дело. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание виде 12 лет тюремного заключения.