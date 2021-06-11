Украину вернуть можно только силой, сказал бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков в интервью, которое выйдет на Youtube-канале WarGonzo 12 января, сообщил Telegram-канал WarGonzo

«Сурков и овцы» © AFP, Genya SAVILOV

«Конечно, силой. Силой!», — подчеркнул политик.

При этом он уточнил, что «Сила бывает разная, не только военная».

«Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния», — отметил Сурков.

По его словам, сегодня сбываются давние предсказания о том, что «мир реально устает от Украины» и Россия «выигрывает международную ситуацию».