Сурков во время работы в администрации президента РФ отвечал за работу на украинском направлении и в Донбассе. В ответ на вопрос о том, как вернуть Украину, он ответил, что есть только один способ.
«Конечно, силой. Силой!», — подчеркнул политик.
При этом он уточнил, что «Сила бывает разная, не только военная».
«Есть сила, так называемая, мягкая, пресловутый термин, но она тоже существует. Есть сила экономического влияния, политического влияния», — отметил Сурков.
По его словам, сегодня сбываются давние предсказания о том, что «мир реально устает от Украины» и Россия «выигрывает международную ситуацию».