В Народной милиции ЛНР отметили, что ВСУ используют станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы мониторинговая миссия ОБСЕ не смогла обнаружить их военную технику.
«Так, в районе железнодорожной станции в районе населенного пункта Рубежное зафиксирована работа станции радиоподавления каналов управления и навигации БПЛА "Буковель-АД" (украинских силовиков. — Ред.)», — сообщили в силовом ведомстве ЛНР.
Согласно информации ЛНР, ранее ВСУ разместили на железнодорожной станции в подконтрольном Киеву Рубежном в Донбассе самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», 12 самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» и около 30 танков.
Ранее в Донбассе начали действовать дополнительные меры обеспечения перемирия.