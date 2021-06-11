Киев блокирует работу беспилотников ОБСЕ в ЛНР - Народная милиция
Киев блокирует работу беспилотников ОБСЕ в ЛНР - Народная милиция
© РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк
В Народной милиции ЛНР отметили, что ВСУ используют станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ), чтобы мониторинговая миссия ОБСЕ не смогла обнаружить их военную технику.

«Так, в районе железнодорожной станции в районе населенного пункта Рубежное зафиксирована работа станции радиоподавления каналов управления и навигации БПЛА "Буковель-АД" (украинских силовиков. — Ред.)», — сообщили в силовом ведомстве ЛНР.

Согласно информации ЛНР, ранее ВСУ разместили на железнодорожной станции в подконтрольном Киеву Рубежном в Донбассе самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», 12 самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» и около 30 танков.

Ранее в Донбассе начали действовать дополнительные меры обеспечения перемирия.