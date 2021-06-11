Украинские военные мешают Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отслеживать перемещения своей военной техники, которую они стягивают у линиии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает 11 июня пресс-служба Народной милиции ЛНР

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