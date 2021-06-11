«"Болеем за наших! И держим строй!" — призвал Гончаренко. То, что "свои" с каждым днем все больше отворачиваются от Украины, Алексея мало волнует», — говорится в сообщении Vesti.ua.
Гончаренко, с его слов, является совладельцем украинского такси «Бонд», так что акцию можно рассматривать как его личную инициативу.
Ставки на победу Бельгии в противостоянии с российскими футболистами делают и независимые букмекеры, однако коэффициенты довольно осторожные: на ничью можно поставить за 3.84, а на победу Бельгии — за 5.85.
Коэффициенты были снижены из-за того, что, во-первых, на поле не выйдет один из фаворитов бельгийской команды Кевин Де Брюйне, а во-вторых, матч пройдет в Санкт-Петебурге.
Кстати, во Львове устроили особую фан-зону, где за каждый бельгийский гол в ворота России будут бесплатно наливать пиво, сообщение об этом появилось на странице львовского фестиваля болельщиков.
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Одной акцией Гончаренко не обошелся, тем, кто в ближайшее время подпишется на его YouTube-канал, он пообещал подарить особый антисептик, который «спасет не только от коронавируса, но и от кремлевской инфекции».