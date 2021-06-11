Депутат Верховной Рады Украины от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко анонсировал акцию: каждый пользователь приложения такси «Бонд» получит 50 гривен (132 руб.), если 12 июня сборная Бельгии по футболу обыграет Россию. Такую новость 11 июня опубликовал Telegram-канал Vesti.ua

«"Болеем за наших! И держим строй!" — призвал Гончаренко. То, что "свои" с каждым днем все больше отворачиваются от Украины, Алексея мало волнует», — говорится в сообщении Vesti.ua.

Гончаренко, с его слов, является совладельцем украинского такси «Бонд», так что акцию можно рассматривать как его личную инициативу.

Ставки на победу Бельгии в противостоянии с российскими футболистами делают и независимые букмекеры, однако коэффициенты довольно осторожные: на ничью можно поставить за 3.84, а на победу Бельгии — за 5.85.

Коэффициенты были снижены из-за того, что, во-первых, на поле не выйдет один из фаворитов бельгийской команды Кевин Де Брюйне, а во-вторых, матч пройдет в Санкт-Петебурге.

Кстати, во Львове устроили особую фан-зону, где за каждый бельгийский гол в ворота России будут бесплатно наливать пиво, сообщение об этом появилось на странице львовского фестиваля болельщиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГОНЧАРЕНКО ПРИЗВАЛ АТАКОВАТЬ СТРАНИЦУ МИД РФ В FACEBOOK.

Одной акцией Гончаренко не обошелся, тем, кто в ближайшее время подпишется на его YouTube-канал, он пообещал подарить особый антисептик, который «спасет не только от коронавируса, но и от кремлевской инфекции».