«Служба безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины заблокировала в Запорожье попытку создания
псевдогосударственного образования "Гуляйпольский городской совет", инициированной местным сторонником идеологии так называемого "псевдонародовластия"», — говорится в сообщении.
По данным СБУ, депутаты и мэр, избранные на фейковом совете, призывали не признавать действующую власть на Украине и агитировали местных жителей присоединиться к движению и проводить массовые акции.
У представителей псевдогорсовета изъяли печати и штампы, протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.