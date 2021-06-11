«Служба безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины заблокировала в Запорожье попытку создания

На родине Махно мэр-самозванец и фейковый горсовет подстрекали к протестам
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псевдогосударственного образования "Гуляйпольский городской совет", инициированной местным сторонником идеологии так называемого "псевдонародовластия"», — говорится в сообщении.

СБУ обнаружила в Хмельницком фейковый горсовет
СБУ обнаружила в Хмельницком фейковый горсовет
© commons.wikimedia.org,
По данным СБУ, депутаты и мэр, избранные на фейковом совете, призывали не признавать действующую власть на Украине и агитировали местных жителей присоединиться к движению и проводить массовые акции.

У представителей псевдогорсовета изъяли печати и штампы, протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.