В Гуляйполе Запорожской области Служба безопасности Украины заблокировала попытку создания альтернативных органов местной власти. Об этом сообщает 11 июня пресс-центр ведомства

«Служба безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины заблокировала в Запорожье попытку создания

псевдогосударственного образования "Гуляйпольский городской совет", инициированной местным сторонником идеологии так называемого "псевдонародовластия"», — говорится в сообщении.

СБУ обнаружила в Хмельницком фейковый горсовет © commons.wikimedia.org,

У представителей псевдогорсовета изъяли печати и штампы, протоколы собраний активистов, компьютерную технику и другие предметы и документы.