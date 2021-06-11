Можно только предполагать, что будет обсуждаться на встрече российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бизяев в комментарии изданию Украина.ру

Михаил Хазин: Путин с Байденом понимают, что мир будет другим © РИА Новости, Владимир Трефилов Дональдом] Трампом и Путиным. Я думаю, что в данном случае Путин как человек, который сам когда-то хотел привести Россию в НАТО в конце 90-х — начале 2000-х, прекрасно понимает, что это такое и чем это чревато. Поэтому для него вопрос даже не в подлетном времени ракет, а в том, что НАТО сейчас является геополитическим конкурентом России и Китая, и он хочет дать понять, что геополитическая конкуренция на постсоветском пространстве должна закончиться», — сказал Бизяев.

По его мнению, Путин хочет, чтобы вопрос вступления Украины в НАТО — и не только Украины, а любой из постсоветских республик — ушел в прошлое.

«Путин дал понять, по крайней мере мне так показалось, что для него гораздо важнее перезагрузка украинско-российских взаимоотношений по всем аспектам, чем встреча с Байденом. Встреча с Байденом — это один из инструментов, не более чем. Поэтому проблему Путин поставил, но решения не сказал. Дальше мы уже можем только уходить от конкретики и переходить к толкованию. Я буду с интересом наблюдать», — добавил политолог.

Ранее президент РФ дал интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину, которое было посвящено украинской тематике. Российский лидер, в частности, назвал закон о коренных народах Украины «серьезным ударом по русскому народу в целом», а также выразил обеспокоенность в связи с планами Украины по вхождению в НАТО. Он напомнил, что в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепра до центральной части России составит менее десяти минут, и подчеркнул, что в этом вопросе проходит «красная линия» для Москвы.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.