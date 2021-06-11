Заместитель главы Офиса президента Украины Андрей Сибига 11 июня в интервью «Европейской правде» заявил, что самыми дружественными стране государствами являются США, Канада и Турция

Россияне назвали самые дружественные и враждебные страны © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

По его словам, в этот перечень также входят все балтийские и скандинавские страны, Венгрия тоже является важным партнером Украины.

Кроме того он отметил, что Украина готова дальше продолжать расширять круг дружественных стран.

Ранее Сибига заявил, что Украина сделала все необходимое для получения Плана действий по членству в НАТО. Также, по его словам, ключевые страны мира и евроатлантическое сообщество поддерживают стремления Украины вступить в Североатлантический альянс.