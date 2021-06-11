«Конечно, у нас есть чрезвычайно высокий уровень стратегического сотрудничества с нашими ключевыми союзниками — это США, Канада, безусловно, Литва, Польша, Турция», — сказал он.
По его словам, в этот перечень также входят все балтийские и скандинавские страны, Венгрия тоже является важным партнером Украины.
Кроме того он отметил, что Украина готова дальше продолжать расширять круг дружественных стран.
Ранее Сибига заявил, что Украина сделала все необходимое для получения Плана действий по членству в НАТО. Также, по его словам, ключевые страны мира и евроатлантическое сообщество поддерживают стремления Украины вступить в Североатлантический альянс.