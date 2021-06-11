Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в отличие от МИД Украины допустил возможность подачи украинской воды в Крым. Об этом 11 июня он заявил на брифинге в рамках Всеукраинского форума местного самоуправления, который транслировали украинские телеканалы

«Теоретически возможно все, но нужно понимать всю палитру имеющихся вопросов. Потому что это же не только сугубо вопрос подачи воды в Крым, но и звучат замечание, что кто-то пойдет на какие-то уступки. На какие? А потом уже садиться и обсуждать. Иначе — это просто разговор ради разговора. Это не профессионально, а я стараюсь непрофессиональные моменты не комментировать», — заявил Разумков.

Ранее спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе и советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью изданию «Телеграф» сказал, что украинские власти могут изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в Крым при «очень серьезных уступках» со стороны России.

Арестович сказал, готова ли Украина вернуть воду в Крым © Facebook Алексея Арестовича

Министерство иностранных дел Украины в свою очередь заявило, что вода будет подана в Крым только после его присоединения к Украине.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года.