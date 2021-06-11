Правоохранительные органы сообщили, что в одном из сел Львовской области священник из травматического и газового оружия делал оружие под стрельбу боевыми патронами и отправлял заказчикам товар по почте.
«По данному факту следователи отдела полиции №3 Львовского городского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет», — заявили в Национальной полиции области.
Сообщается, что во время обысков у мужчины были изъяты боеприпасы, несколько видов огнестрельного оружия и документы. Также поступила информация о том, что огнестрел мужчина прятал и хранил прямо в храме.
На данный момент продолжаются досудебные разбирательства.
Ранее сообщалось, что на Волыни правоохранительные органы нашли в лесу священника, переодетого в женскую одежду. Рассказывать, кто он и где живет, мужчина отказался.