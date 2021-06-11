Во Львовской области в третий раз задержали священника, торговавшего в интернете боеприпасами и огнестрельным оружием, сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины 11 июня

Правоохранительные органы сообщили, что в одном из сел Львовской области священник из травматического и газового оружия делал оружие под стрельбу боевыми патронами и отправлял заказчикам товар по почте.

«По данному факту следователи отдела полиции №3 Львовского городского управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет», — заявили в Национальной полиции области.

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На данный момент продолжаются досудебные разбирательства.

Ранее сообщалось, что на Волыни правоохранительные органы нашли в лесу священника, переодетого в женскую одежду. Рассказывать, кто он и где живет, мужчина отказался.