Стефанчук провел встречу с вице-маршалком Сейма Польши Малгожатой Госевской и вице-спикером Сеймаса Литвы Паулюсом Саударгасом, стороны обсудили перспективы усиления трехстороннего сотрудничества в парламентском измерении, говорится в публикации.

«Рассчитываю на привлечение Польшей и Литвой инструментария воздействий в рамках Североатлантического альянса, в том числе и Парламентской ассамблеи НАТО в интересах получения Украиной Плана действий относительно членства в НАТО… Мы просим польскую сторону, чтобы вопрос российской агрессии против Украины и освобождения оккупированных Россией территорий Украины был постоянно на повестке дня польского председательства в ОБСЕ», — заявил Стефанчук.

Военный эксперт: как должна реагировать РФ на учения НАТО вблизи своих границ © Украина.ру

В свою очередь Госевска предложила осенью в Польше организовать конференцию, которая будет посвящена гуманитарной ситуации в Крыму и Донбассе. Она также сообщила о готовности присоединиться к деятельности «Крымской платформы».

Саударгас выразил свою поддержку в вопросе членства Украины в НАТО, усилении санкций против России и Белоруссии.

Путин дал понять, что отношения Украины с НАТО касаются и РФ - Корнилов © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьером Канады Джастином Трюдо обсудил взаимодействие для поддержки усилий Украины на пути к членству в НАТО.

Также Зеленский на пресс-конференции заявил, что опасается встречи лидеров Владимира Путина и Джозефа Байдена, поскольку не исключает, что США могут отменить санкции против «Северного потока-2».