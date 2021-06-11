Канцлер ФРГ Ангела Меркель планирует нанести визит в Вашингтон для обсуждения разногласий США и Германии вокруг газопровода «Северный поток – 2», визит может состояться в июле или августе, сообщает издание Handelsblatt 11 июня со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией

Помимо «Северного потока – 2» будет обсуждаться широкий круг тем, однако главным будет российско-европейский газопровод, отмечает издание.

Встречу активно продвигают советники Меркель, недавно они посетили Вашингтон. Проведя переговоры, делегации не сумели разрешить конфликт, но обе стороны сочли их конструктивными.

«Северный поток – 2»: Первая ветка достроена, но США не теряют надежды сорвать запуск проекта в эксплуатацию © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Джо Байдена.

Визит канцлера ФРГ в Вашингтон станет первым после прихода Байдена к власти — в том случае, если все же состоится.

Первая же встреча Байдена и Меркель состоится на саммите G7 в графстве Корнуолл на юге Англии, который пройдет с 11 по 13 июня. Главы государств там также намерены обсудить разногласия по «Северному потоку – 2».