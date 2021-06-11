Помимо «Северного потока – 2» будет обсуждаться широкий круг тем, однако главным будет российско-европейский газопровод, отмечает издание.

Встречу активно продвигают советники Меркель, недавно они посетили Вашингтон. Проведя переговоры, делегации не сумели разрешить конфликт, но обе стороны сочли их конструктивными.

«Северный поток – 2»: Первая ветка достроена, но США не теряют надежды сорвать запуск проекта в эксплуатацию
«Северный поток – 2»: Первая ветка достроена, но США не теряют надежды сорвать запуск проекта в эксплуатацию
© РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock
США увидели, что немецкое правительство готово слушать их аргументы, в свою очередь, представители ФРГ выдвинули ряд предложений по урегулированию конфликта, которые будут прорабатываться и станут основой для встречи Меркель и президента США Джо Байдена.

Визит канцлера ФРГ в Вашингтон станет первым после прихода Байдена к власти — в том случае, если все же состоится.

Первая же встреча Байдена и Меркель состоится на саммите G7 в графстве Корнуолл на юге Англии, который пройдет с 11 по 13 июня. Главы государств там также намерены обсудить разногласия по «Северному потоку – 2».