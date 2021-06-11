Помимо «Северного потока – 2» будет обсуждаться широкий круг тем, однако главным будет российско-европейский газопровод, отмечает издание.
Встречу активно продвигают советники Меркель, недавно они посетили Вашингтон. Проведя переговоры, делегации не сумели разрешить конфликт, но обе стороны сочли их конструктивными.
США увидели, что немецкое правительство готово слушать их аргументы, в свою очередь, представители ФРГ выдвинули ряд предложений по урегулированию конфликта, которые будут прорабатываться и станут основой для встречи Меркель и президента США Джо Байдена.
Визит канцлера ФРГ в Вашингтон станет первым после прихода Байдена к власти — в том случае, если все же состоится.
Первая же встреча Байдена и Меркель состоится на саммите G7 в графстве Корнуолл на юге Англии, который пройдет с 11 по 13 июня. Главы государств там также намерены обсудить разногласия по «Северному потоку – 2».