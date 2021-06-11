Экс-шоумен и лидер украинской Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо представил проект Гуманитарной стратегии воссоединения Украины: «Для всей страны, не только для Донбасса!» в Мариуполе (подконтрольная Киеву территория Донецкой области). Об этом 11 июня сообщила пресс-служба платформы в Facebook

Организатором презентации Гуманитарной стратегии воссоединения Украины выступила Национальная платформа примирения и единства (НППЕ). Ее лидер Сивохо рассказал, что в основу представленного документа легла работа платформы в сотрудничестве с Украинским институтом политики над правками к законопроекту о переходном периоде. Сергей Сивохо: проданный смех © Руслан Мармазов

«Впервые за семь лет войны на Донбассе появилась Гуманитарная стратегия воссоединения Украины. В разработке принимали участие ведущие украинские академики, а также эксперты по вопросам урегулирования конфликтов. Стратегия сможет стать основой государственной политики реинтеграции Донбасса. Она направлена на возвращение людей, а уже потом — территорий!» — сказал Сивохо.

В мероприятии также приняли участие глава Украинского института политики Руслан Бортник и мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Весной прошлого года Сивохо ударили и свалили с ног после презентации платформы примирения и единства по вопросам Донбасса. Столкновения начались после его заявления, что на Украине идет гибридная война, одним из способов ведения которой является инициирование внутреннего конфликта.

По его словам, любой мирный процесс начинается с диалога, и он собирался «помочь людям по обе стороны линии соприкосновения слушать и слышать».

После скандала Сивохо был освобожден от должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Однако Украина заявила, что необходимо выбрать другую площадку и приезжать в Минск больше не намерена.