«Официально: Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства. С 11 июня можно будет путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение», — написал Кулеба.
На сайте МИД опубликована информация о заключении таких же договоренностей с Молдавией. Поехать в нее смогут граждане Украины, которые получили свидетельство о полной вакцинации. Украина в свою очередь признает свидетельство о вакцинации в Молдавии.
Соответственно, в Венгрии и Молдавии признаются паспорта о прививке всеми вакцинами, сертифицированными для использования на Украине.
В Молдавии используются вакцины Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, китайские Sinopharm и Sinovac и российская «Спутник V». В Венгрии одобрены к применению Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и «Спутник V».
Ранее на Украине отказались пускать в страну иностранных граждан, вакцинированных российским препаратом «Спутник V».