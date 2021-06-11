С 11 июня граждане Украины с паспортом о полной вакцинации от коронавируса смогут ездить в Венгрию и Молдавию. Об этом сообщил 10 июня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, его слова приводятся в Twitter и на сайте МИД Украины

«Официально: Украина и Венгрия взаимно признали COVID-свидетельства. С 11 июня можно будет путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Первая страна ЕС, с которой воплотили такое решение», — написал Кулеба.

Глава Минздрава объяснил медленные темпы вакцинации на Украине © Facebook, Виктор Ляшко опубликована информация о заключении таких же договоренностей с Молдавией. Поехать в нее смогут граждане Украины, которые получили свидетельство о полной вакцинации. Украина в свою очередь признает свидетельство о вакцинации в Молдавии.

Соответственно, в Венгрии и Молдавии признаются паспорта о прививке всеми вакцинами, сертифицированными для использования на Украине.

В Молдавии используются вакцины Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, китайские Sinopharm и Sinovac и российская «Спутник V». В Венгрии одобрены к применению Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и «Спутник V».

Ранее на Украине отказались пускать в страну иностранных граждан, вакцинированных российским препаратом «Спутник V».