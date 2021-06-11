Президентская политическая сила «Слуга народа» получила наибольшую поддержку в рейтинге с 20,3% голосов. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 1-7 июня. Результаты были опубликованы на сайте института 11 июня

Зеленский и Порошенко потеряли поддержку будущих избирателей - опрос © СС0, Pixabay Петра Порошенко поддерживают 18,5% из тех, кто определился. В целом, если бы выборы в Раду проходили в начале июня, в парламент смогли бы пройти пять партий.

Третье и четвертое места после «Слуги народа» и «Европейской солидарности» делят «Батькивщина» Юлии Тимошенко (12%) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (11,9%). Преодолела бы проходной барьер также партия «Сила и Честь» (7,2%).

Поддержка других партий ниже проходного барьера в 5%. Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2003 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.