Певец Сергей Пенкин рассказал о подробностях своего знакомства с лидером группы «Кино» Виктором Цоем в 1986 году, а также о дальнейших отношениях с ним. Об этом 11 июня написала Teleprogramma.pro

По словам Пенкина, ему посчастливилось не только дружить с Цоем, но и оказать влияние на его творчество. А именно вдохновить лидера «Кино» на создание песни «Малыш». Позже, вспомнил артист, этот факт стал основой для различных слухов и домыслов.

«Он замечательный человек. Я очень этого боялся», — сказал Пенкин.

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По одной из версий, песня «Малыш» была посвящена сыну Виктора Цоя Александру, по другой — жене, по третьей — любовнице, а по четвертой — Сергею Пенкину.

«Вообще, "малыш" — это было словечко Пенкина, насколько я помню, и мы над ним, так сказать, потешались всем коллективом», — сказал в одном из интервью гитарист «Кино» Юрий Каспарян.

Также музыканты группы говорили, что самому Цою нравилась лингвистическая двусмысленность текста «Малыш» и возможность трактовать смысл композиции как угодно.