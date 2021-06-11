Из-за гроз с порывами ветра на Украине обесточены 47 населенных пунктов в 6 областях. Об этом 11 июня сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС)

Жуткие грозы и град: на Украине назвали регионы, где в ближайшее время будет опаснее всего © pixabay

«Обесточены 47 населенных пунктов в 6 областях, а именно: Житомирская — 18, Сумская — 7, Черкасская — 6, Запорожская — 6, Киевская — 6 и Луганская — 4», — уточняет ГСЧС.

Бригады облэнерго привлечены к восстановлению электроснабжения.

Ранее Украинский гидрометцентр спрогнозировал в ближайшую неделю на востоке Украины грозы и колебания температуры от +11 до +23 градусов, а на юге — ливни с градом, температуру +12 — +25.