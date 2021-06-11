Если бы выборы президента Украины проходили в начале июня действующий глава государства Владимир Зеленский получил бы наибольшую поддержку. Об этом 11 июня свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии 1-7 июня

Он вам не клоун. Как Зеленский укрепляет свою власть на Украине © пресс-служба президента Украины Петра Порошенко — 17,4%. На третьем месте лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, за которую отдали бы свои голоса 12,7% людей. За представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко проголосовали бы 10,6%, за лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко — 8,1%.

Зеленский и Порошенко по сравнению с данными опроса, который проводился 16-22 апреля, потеряли по 0,8% и 0,7% соответственно. При этом в КМИС отмечают рост рейтинга Тимошенко на 0,8%, Бойко — на 1%.

Также 11,7% опрошенных заявили, что не пошли бы на выборы, 2,1% намерены испортить бюллетень или вычеркнуть всех кандидатов, 10,8% затруднились с ответом, а 0,4% отказались отвечать.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров среди 2003 респондентов старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.