«Четыре года назад историческое решение Совета министров ЕС о визовой либерализации для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и "шенгена" наконец вступило в силу, открыв украинцам двери в Европу. Это событие, безусловно, стало историей успеха Украины, символом прощания с "совком" и важным шагом на пути возвращения к объединенной европейской семье», — написал Порошенко в Facebook.
Он отметил, что получение безвиза стало своеобразным четким ответом чиновникам, которые пытаются «дискредитировать заслуги команды пятого президента в реформировании Украины и международные победы Порошенко».
Порошенко убежден, что и безвиз, и Соглашение об ассоциации, и томос об автокефалии будут оставаться «настоящими легендарными» историями успеха» Украины, о которых шестой президент Владимир Зеленский, «к сожалению, может пока только мечтать».
Политик выразил надежду, что в скором времени антиковидные ограничения будут сняты и граждане Украины смогут беспрепятственно путешествовать по Европе.
На днях министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцы смогут свободно летать в страны Евросоюза уже этим летом, чему способствовало значительное улучшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.