Пятый президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко вспомнил о получении Украиной безвизового режима с Европейским союзом и назвал его символом возвращения к объединенной европейской семье. Соответствующий пост он оставил 11 июня на своей странице в Facebook

«Четыре года назад историческое решение Совета министров ЕС о визовой либерализации для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и "шенгена" наконец вступило в силу, открыв украинцам двери в Европу. Это событие, безусловно, стало историей успеха Украины, символом прощания с "совком" и важным шагом на пути возвращения к объединенной европейской семье», — написал Порошенко в Facebook.

Молчанов объяснил, почему Европа разрешает украинцам нарушать безвиз © Facebook, Денис Жарких

Порошенко убежден, что и безвиз, и Соглашение об ассоциации, и томос об автокефалии будут оставаться «настоящими легендарными» историями успеха» Украины, о которых шестой президент Владимир Зеленский, «к сожалению, может пока только мечтать».

Политик выразил надежду, что в скором времени антиковидные ограничения будут сняты и граждане Украины смогут беспрепятственно путешествовать по Европе.

На днях министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что украинцы смогут свободно летать в страны Евросоюза уже этим летом, чему способствовало значительное улучшение эпидемиологической ситуации с коронавирусом в стране.