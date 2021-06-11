Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко предложил исполкому организации утвердить лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» в качестве официальных футбольных символов страны. Он написал об этом на своей странице в Facebook 10 июня

Украина может заклеить запрещенный лозунг на форме сборной © Facebook, Андрей Павелко

«Футбольные символы Украины, давно признанные всеми нашими болельщикам и футбольной общественностью в целом, должны быть защищены и увековечены в футбольной традиции нашего государства. Поэтому выступил с инициативой оперативно созвать онлайн-заседание исполкома УАФ. На рассмотрение и голосование членов исполкома УАФ предложил вынести несколько вопросов: об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины — лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава"; об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины», — сообщил Павелко.

Ранее он представил новый комплект формы украинской команды для участия в ЕВРО-2020. На футболки нанесены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», а также очертание Украины с Крымом в составе.

Изначально УЕФА утвердил форму, однако повторно проанализировал ее после запроса со стороны Российского футбольного союза и обязал убрать с нее вторую часть лозунга украинских националистов. Отмечалось, что карта Украины на форме не нарушает правил, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический.

При этом второй слоган — «Героям слава!» — должен быть убран с формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл.