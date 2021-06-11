Эксперт напомнил, что президент США Джо Байден предъявил уже свою модель мира, которая заключается в сохранении нескольких глобальных тем, а все остальное, по его мнению, нужно отдать на откуп региональным центрам силы.

Чарнецки объяснил, какую ловушку готовит Байден для Путина
Чарнецки объяснил, какую ловушку готовит Байден для Путина
По словам эксперта, ответ российского лидера Владимира Путина абсолютно укладывается в эту логику, так как он подчеркнул, что вторжения в независимость России он не допустит, но по «зеленым» вопросам готов вести переговоры и согласен с концепцией Байдена.

«В рамках этой концепции мнение Украины никому не интересно, что, собственно, и вызвало в Киеве истерику, потому что все понимают, что валютные зоны — это территории, на которых будет править балом страны, которые будут контролировать зональную валюту», — сказал Хазин.

Эксперт также утверждает, что абсолютно очевиден тот факт, что Украины не будет ни в Евросоюзе, ни в том, что возможно возникнет на его месте.

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