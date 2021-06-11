Эксперт напомнил, что президент США Джо Байден предъявил уже свою модель мира, которая заключается в сохранении нескольких глобальных тем, а все остальное, по его мнению, нужно отдать на откуп региональным центрам силы.
По словам эксперта, ответ российского лидера Владимира Путина абсолютно укладывается в эту логику, так как он подчеркнул, что вторжения в независимость России он не допустит, но по «зеленым» вопросам готов вести переговоры и согласен с концепцией Байдена.
«В рамках этой концепции мнение Украины никому не интересно, что, собственно, и вызвало в Киеве истерику, потому что все понимают, что валютные зоны — это территории, на которых будет править балом страны, которые будут контролировать зональную валюту», — сказал Хазин.
Эксперт также утверждает, что абсолютно очевиден тот факт, что Украины не будет ни в Евросоюзе, ни в том, что возможно возникнет на его месте.
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