Ранее, 8 июня, из отделения для пациентов с коронавирусом Жмеринской больницы похитили медную трубу, по которой к аппаратам ИВЛ поступал кислород.
Похитителями оказались подростки 13 и 16 лет. Они попали на камеры системы видеонаблюдения «Безопасный город».
«Похищенную трубу несовершеннолетние злоумышленники продали местному жителю. Деньги они потратили на свои личные нужды», — говорится в сообщении.
В момент кражи труба не была под давлением кислорода, поэтому ни похитители, ни пациенты с коронавирусом не пострадали.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), старшему из нарушителей грозит до пяти лет лишения свободы, к младшему будут приняты меры воспитательного воздействия.