Жмеринские полицейские установили похитителей трубы, по которой в больницу для пациентов с коронавирусом поступал кислород. Об этом сообщила 10 июня пресс-служба Нацполиции в Винницкой области

Ранее, 8 июня, из отделения для пациентов с коронавирусом Жмеринской больницы похитили медную трубу, по которой к аппаратам ИВЛ поступал кислород.

В Мариуполе антипрививочники украли вакцину, чтобы спасти пенсионеров © REUTERS, Yves Herman

«Похищенную трубу несовершеннолетние злоумышленники продали местному жителю. Деньги они потратили на свои личные нужды», — говорится в сообщении.

В момент кражи труба не была под давлением кислорода, поэтому ни похитители, ни пациенты с коронавирусом не пострадали.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража), старшему из нарушителей грозит до пяти лет лишения свободы, к младшему будут приняты меры воспитательного воздействия.