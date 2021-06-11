В первый день работы системы аренды электросамокатов в украинском Ужгороде украли сразу шесть самокатов. Об этом на днях сообщил местный журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook

Ляшко: «Страной управляют идиоты на самокатах» © Facebook/Олег Ляшко

«Все шесть нашли через систему GPS. В каждом из них есть специальный трекер, который передает данные администраторам сервиса и правоохранителям», — сказал Глагола.

По его словам, одна из жительниц города затащила домой сразу три транспортных средства, еще несколько — злоумышленники вынесли в один из труднодоступных районов города.

В компании по аренде отметили, что их электросамокаты антивандальные и воровать их нет никакого смысла. Если самокат отнести на расстояние в метр от места стоянки, он начнет пищать и заблокирует колеса. Через 10 минут сработает GPS-маячок — охране поступит сообщение о краже транспортного средства, и она прибудет по указанному адресу. Украденные самокаты уже вернули владельцам.