Финансовые проблемы на предприятиях Донецкой и Луганской Народных Республик в управлении ЗАО «Внешторгсервис» планируется решить с привлечением инвестора из РФ Евгения Юрченко. Об этом сообщает dan-news.info 11 июня

ДНР и ЛНР создают комиссию по подсчету нанесенного Украиной ущерба © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Сергея Курченко.

«Новый инвестор принял на себя обязательство обеспечить погашение задолженности работающим сотрудникам предприятий в течение трех месяцев, уволившимся — в течение шести месяцев. Первый транш в размере среднемесячной заработной платы будет выплачен до конца этой недели», — говорится в совместном заявлении глав ЛНР и ДНР Леонида Пасечника и Дениса Пушилина.

Планируется ликвидировать долги по зарплатам и перед юридическими лицами до конца 2021 года. Также проводится аудит предприятий.

Инвестор — российский предприниматель из Луганска Евгений Юрченко, бывший врио заместителя губернатора Воронежской области.

После 2017 года из-за украинской блокады Донбасса на 43 предприятиях ввели внешнее управление. Среди них Енакиевский металлургический завод и его Макеевский филиал, Харцызский трубный завод, Ясиновский коксохимической завод, Докучаевский флюсо-доломитный комбинат и др. Часть из предприятий управлялась ЗАО «Внешторгсервис».