СМИ сообщают, что жертвами врача-«оборотня» становились его пациентки, которым он вкалывал сильнодействующие препараты, чтобы «обезоружить», а дальше действовал, пользуясь беспомощным состоянием жертв.
По данным прокуратуры, таким образом стоматолог «заработал» примерно полмиллиона гривен, то есть 1 миллион 300 тысяч рублей. Предполагается также, что медик еще и дважды покушался на убийство, в том числе своей тещи.
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Украинские СМИ сообщают, что некоторое время Сытник работал в Центральной столичной поликлинике Министерства обороны Украины, на сайте которого его фамилия до сих пор значится в списке ведомственных врачей.