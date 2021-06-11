Стоматолог из украинской столицы Владимир Сытник, ранее обвинявшийся в грабеже пациенток «под наркозом», теперь получил новое подозрение - в двойном покушении на убийство. Об этом 11 июня написал «ГлавРед»

Рой пчел насмерть закусал пасечника из Ровенской области © pixabay

По данным прокуратуры, таким образом стоматолог «заработал» примерно полмиллиона гривен, то есть 1 миллион 300 тысяч рублей. Предполагается также, что медик еще и дважды покушался на убийство, в том числе своей тещи.

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Украинские СМИ сообщают, что некоторое время Сытник работал в Центральной столичной поликлинике Министерства обороны Украины, на сайте которого его фамилия до сих пор значится в списке ведомственных врачей.