Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время видеоконференции Совета Безопасности ООН поддержал инициативу Украины провести саммит «Крымской платформы» и назвал Россию стороной конфликта, передает 11 июня «РБК-Украина»

Боррель обещал обсудить ситуацию вокруг России по поводу вмешательства в дела Украины © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Через шесть лет после того, как все члены Совета Безопасности единогласно поддержали Минские договоренности, очень мало сделано для их реализации. Россия является стороной конфликта, и мы учитываем это, чтобы занимать конструктивную позицию… Я приветствую инициативу президента Зеленского созвать саммит "Крымской платформы"», — заявил Боррель.

Он также отметил, что примет участие в саммите «Крымской платформы» вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года. Кроме того, власти Украины объявили 26 февраля в стране днем «крымского сопротивления российской оккупации». МИД Украины заявил, что Россия якобы захватила Крым путем вооруженной агрессии. В связи с этим МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на РФ.