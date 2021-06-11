В своем выступлении Боррель призвал Совет Безопасности ООН больше делать для поддержания Украины.
«Через шесть лет после того, как все члены Совета Безопасности единогласно поддержали Минские договоренности, очень мало сделано для их реализации. Россия является стороной конфликта, и мы учитываем это, чтобы занимать конструктивную позицию… Я приветствую инициативу президента Зеленского созвать саммит "Крымской платформы"», — заявил Боррель.
Он также отметил, что примет участие в саммите «Крымской платформы» вместе с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова. Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение саммита, на котором планируют принять конкретные решения относительно присоединения Крыма к России. Он состоится 23 августа 2021 года. Кроме того, власти Украины объявили 26 февраля в стране днем «крымского сопротивления российской оккупации». МИД Украины заявил, что Россия якобы захватила Крым путем вооруженной агрессии. В связи с этим МИД Украины призвал мировое сообщество усилить давление на РФ.