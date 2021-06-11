США регулярно обсуждают с ФРГ тему газопровода «Северный поток – 2», разногласия не станут препятствием для отношений стран. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, передает 11 июня Интерфакс

По словам Прайса, когда между государствами масштабные и активные отношения, нормально, что встречаются темы, по которым есть разногласия.

«У президента Байдена будет возможность при встрече с канцлером Меркель обсудить весь спектр наших тесных отношений», — заявил представитель Госдепа.

Он отметил, что США продолжат обсуждать с партнерами, как не позволить России использовать энергоносители «как рычаг давления».

Ранее представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Берлин ожидает продления договора РФ и Украины о транзите газа в Европу.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что опасается встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, поскольку не исключает, что США могут отменить санкции против «Северного потока — 2».