Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал правительству внести изменения в Кодекс страны об административных правонарушениях относительно административного ареста. Об этом сообщило 10 июня информационное управление Аппарата Рады

Пятеро украинцев попали под арест за дебош у Офиса Зеленского © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Согласно документу, админарест не может применяться к лицам с инвалидностью первой и второй групп, к несовершеннолетним, беременным, а также к одинокому отцу, матери или лицу, которое их заменяет и воспитывает ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью.

В законе прописан также порядок исполнения постановления о применении админареста и ареста с содержанием на гауптвахте; уточняется порядок привода лица для отбывания такого ареста в случае его неявки.