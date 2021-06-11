Согласно данным сайта, за сутки 9 июня во всем мире зафиксировали 434 852 инфицирования COVID-19. Наибольшее число зафиксировали в Индии — 91 266 случаев, Бразилии — 89 802, Колумбии — 29 302, Аргентине — 27 628 и США — 14 880. За сутки 11 400 человек в мире умерли.
По ежедневному количеству смертей Украина — 17-я в мире и третья в Европе. За прошлые сутки скончались 70 пациентов (сутками ранее — 97).
Кроме того, Украина с 1785 новыми случаями за сутки находится на 36 месте в мире — между Афганистаном (1824) и Гватемалой (1785). Среди европейских стран Украина седьмая.
Россия в антирейтинге по числу смертей в Европе оказалась на первом месте — с 383 погибшими.