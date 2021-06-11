Украина оказалась на третьем месте в Европе по количеству новых смертей от COVID-19. Об этом 11 июня сообщает Worldometers

За сутки почти 100 украинцев стали жертвами COVID-19 © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

По ежедневному количеству смертей Украина — 17-я в мире и третья в Европе. За прошлые сутки скончались 70 пациентов (сутками ранее — 97).

Кроме того, Украина с 1785 новыми случаями за сутки находится на 36 месте в мире — между Афганистаном (1824) и Гватемалой (1785). Среди европейских стран Украина седьмая.

Россия в антирейтинге по числу смертей в Европе оказалась на первом месте — с 383 погибшими.