Украинский футболист Роман Зозуля награжден орденом «За заслуги III степени». Об этом спортсмен сообщил на своей странице в Facebook 10 июня

«За доблесть и верность». Зозуля получил медаль от командующего операции в Донбассе © tsn.ua / tsn.ua / Перейти в фотобанк Владимиру Зеленскому за отличие», — написал он.

Указ о присвоении футболисту награды за «весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность» был подписан еще в сентябре 2020 года.

Также в прошлом году Зозуля был награжден медалью «Операция объединенных сил. За доблесть и верность».

Зозуля известен своими националистическими взглядами, он также неоднократно заявлял, что гордится своей помощью участникам силовой операции украинской армии в Донбассе. В свое время он перешел в испанский клуб «Райо-Вальекано», болельщики которого известны своими левыми убеждениями. Они потребовали удалить украинского игрока из команды, в итоге Зозуля ушел из клуба, не сыграв за него ни одного матча. После этого фанаты «Райо» регулярно устраивали на трибунах акции под лозунгом «Зозуля, ты — нацист».