Нацсовет по вопросам телерадиовещания Украины применил к ООО «НАШ 365» штрафную санкцию на сумму свыше 110 тыс. грн (291,5 тыс. руб.) за нарушение требований украинского законодательства. Об этом 10 июня сообщила пресс-служба регулятора

Эксперт рассказала, когда именно украинская власть закроет телеканал «Наш» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Евгения Балицкого. По данным Нацсовета, бывший парламентарий в прямом эфире «распространял утверждения и нарративы пропаганды РФ о "внешнем управлении" в Украине».

Также сообщается, что в его высказываниях зафиксированы попытки исказить исторические факты и события на Украине. Балицкий, в частности, говорил о причастности украинцев к трагедии Бабьего Яра, употреблял словосочетание «так называемый голодомор», отрицал значение событий Майдана и т.д.

«Ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на высказывания гостя передачи. При повторной трансляции в передачу не были внесены изменения, что свидетельствует об отсутствии редакционной модерации и осознанном и целенаправленном действии телерадиоорганизации на распространение в эфире пропаганды страны-агрессора и разжигании национальной розни и ненависти», — заявили в Нацсовете.

За наличие призывов в высказываниях, которые были распространены в эфире телеканала, к развязыванию войны или ее пропаганды на вещателя наложен штраф — 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 114 067,5 гривны.

Кроме того, в этот же день Нацсовет наложил штраф по результатам еще одной проверки — за «разжигание вражды» в высказываниях депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, прозвучавших в эфире 3 февраля в передаче «Наше утро».

Также регулятор назначил новые внеплановые безвыездные проверки телеканала из-за высказываний экс-министра юстиции Украины Елены Лукаш и лидера партии «Победа Пальчевского» Андрея Пальчевского. Кроме того, проверка назначена телеканалу «Макси ТВ», который также транслирует программы телеканала «НАШ», за высказывания экс-нардепа Петра Симоненко.