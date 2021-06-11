По словам Зеленского, он проинформировал генсека НАТО «о существенных угрозах со стороны РФ».
«Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии Российской Федерации», — отметил украинский лидер.
Он добавил, что обсудил со Столтенбергом вопрос о вступлении Украины в НАТО и отметил важность «подтверждения политики открытых дверей альянса».
Поінформував @jensstoltenberg про суттєві загрози з боку РФ. Сподіваюся, на саміті @NATO будуть розглянуті дієві кроки зі стримування агресії 🇷🇺. Наголосив на важливості для #України підтвердження політики відкритих дверей Альянсу та чинності рішення від 2008 р. щодо #ПДЧ для 🇺🇦. pic.twitter.com/Jpg3vXN6x9— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2021
В начале недели офис президента Украины опубликовал пресс-релиз о его телефонном разговоре с американским лидером Джо Байденом. В сообщении изначально говорилось, что Байден заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции республики и важности предоставления ей Плана действий по членству в НАТО. Позже релиз был исправлен, и данная информация из него исчезла. СМИ сообщали, что это произошло после претензий Вашингтона.