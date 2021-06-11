Ищенко рассказал, почему Украину боятся принимать в НАТО
Ищенко рассказал, почему Украину боятся принимать в НАТО
© Скриншот из видео Украина.ру
По словам Зеленского, он проинформировал генсека НАТО «о существенных угрозах со стороны РФ».

«Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии Российской Федерации», — отметил украинский лидер.

Он добавил, что обсудил со Столтенбергом вопрос о вступлении Украины в НАТО и отметил важность «подтверждения политики открытых дверей альянса».

В начале недели офис президента Украины опубликовал пресс-релиз о его телефонном разговоре с американским лидером Джо Байденом. В сообщении изначально говорилось, что Байден заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции республики и важности предоставления ей Плана действий по членству в НАТО. Позже релиз был исправлен, и данная информация из него исчезла. СМИ сообщали, что это произошло после претензий Вашингтона.

 