Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. Об этом глава государства написал 10 июня в Twitter

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«Надеюсь, на саммите НАТО будут рассмотрены действенные шаги по сдерживанию агрессии Российской Федерации», — отметил украинский лидер.

Он добавил, что обсудил со Столтенбергом вопрос о вступлении Украины в НАТО и отметил важность «подтверждения политики открытых дверей альянса».

Поінформував @jensstoltenberg про суттєві загрози з боку РФ. Сподіваюся, на саміті @NATO будуть розглянуті дієві кроки зі стримування агресії 🇷🇺. Наголосив на важливості для #України підтвердження політики відкритих дверей Альянсу та чинності рішення від 2008 р. щодо #ПДЧ для 🇺🇦. pic.twitter.com/Jpg3vXN6x9 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 10, 2021

В начале недели офис президента Украины опубликовал пресс-релиз о его телефонном разговоре с американским лидером Джо Байденом. В сообщении изначально говорилось, что Байден заявил о полной поддержке евроатлантической интеграции республики и важности предоставления ей Плана действий по членству в НАТО. Позже релиз был исправлен, и данная информация из него исчезла. СМИ сообщали, что это произошло после претензий Вашингтона.