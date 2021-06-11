Министерство иностранных дел России выразило протест поверенному в делах Украины в РФ Василию Покотило из-за акции украинских националистов во Львовской области. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила на брифинге 10 июня

На Украине российским дипломатам не дали возложить цветы к памятнику Пушкину — видео © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Василий Покотило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961 и 1963 годов», — заявила она.

Представитель МИД отметила, что ведомство в очередной раз потребовало от украинской стороны принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине, а также безопасность их сотрудников.

В воскресенье, 6 июня, сотрудники российского консульства в селе Заболотовцы на Львовщине хотели возложить цветы к памятнику русскому поэту Александру Пушкину, но представители «Нацкорпуса» помешали им это сделать.

Сотрудники консульства были вынуждены уехать во избежание конфликта. На месте инцидента присутствовала полиция, однако вмешиваться правоохранители не стали.