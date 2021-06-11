«Десятого июня в МИД был вызван временный поверенный в делах Украины в Москве Василий Покотило. Ему был заявлен решительный протест по поводу очередного нарушения Киевом своих обязательств по Венским конвенциям 1961 и 1963 годов», — заявила она.
Представитель МИД отметила, что ведомство в очередной раз потребовало от украинской стороны принять все необходимые меры по недопущению подобных провокаций, обеспечить условия для нормальной работы и неприкосновенности посольства и генконсульства России на Украине, а также безопасность их сотрудников.
В воскресенье, 6 июня, сотрудники российского консульства в селе Заболотовцы на Львовщине хотели возложить цветы к памятнику русскому поэту Александру Пушкину, но представители «Нацкорпуса» помешали им это сделать.
Сотрудники консульства были вынуждены уехать во избежание конфликта. На месте инцидента присутствовала полиция, однако вмешиваться правоохранители не стали.