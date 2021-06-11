По ее словам, заложенность ушей наблюдается у 18-23% больных COVID-19. Она, в свою очередь, и приводит к снижению слуха.
Врач добавила, что проблема является обратимой. В то же время иногда данный симптом сохраняется на протяжении нескольких недель после выздоровления. В исключительных случаях может наблюдаться острая нейросенсорная потеря слуха.
Пшеничная отметила, что точная причина этого состояния неизвестна, однако считается, что ему может способствовать тяжелое течение заболевания и применение некоторых лекарств.
Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что у пациентов, переболевших COVID-19, увеличилась частота осложнений. В частности, они заключаются в тромбообразовании, сердечно-сосудистой патологии и ментальных нарушениях.