Харьковский окружной административный суд отменил решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в проспект Маршала Жукова. Об этом 10 июня сообщил истец, представитель ВО «Свобода» Андрей Коломийцев, передает «Укринформ»

В Харькове круглосуточно охраняют Жукова © KHARKIV Today/Facebook Екатерина Севастьянова после пребывания в совещательной комнате объявила решение суда: отменить 1-й пункт решения Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в Немышлянском районе Харькова в проспект Маршала Жукова, и это наша победа. Другие пункты решения горсовета не имеют отношения к переименованию и касаются намерения горсовета обращаться в различные судебные инстанции, вплоть до Кассационного суда», — рассказал он.

По словам «свободовца», решение горсовета были признано неправомерным из-за несоответствия закону о топонимике и из-за того, что якобы «на самом деле является скрытым намерением увековечить имя Жукова».

В феврале Харьковский горсовет в третий раз вернул проспекту в Харькове имя Жукова вместо Григоренко. В апреле во время судебных заседаний представители мэрии попросили суд обратиться к России, чтобы уточнить должности, которые занимал Жуков, чтобы получить доказательства, что он не подпадает под закон о декоммунизации.