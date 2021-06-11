Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, назвав Донбасс «раковой опухолью» Украины, признал, что военным путем сломить жителей региона не получится. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала на брифинге 10 июня

Рабинович потребовал от СБУ наказать Кравчука за сравнение Донбасса с «раковой опухолью» © скриншот видео "Нromadske"

«Своим высказыванием он, по сути дела, признал, что попытка сломить военным путем волю донбассцев была ошибкой, а, по их мнению, вообще преступлением. Получается, что, с точки зрения Кравчука, можно было бы по-иному строить политику в отношении региона. То есть речь идет уже не об агрессии России, а о гражданской войне, которая была развязана майданными властями против народа, который выступил против навязывания чуждой ему идентичности с героизацией нацистских коллаборационистов и перечеркиванием всего того, чем живет и дышит Донбасс», — заявила Захарова.

На прошлой неделе Кравчук заявил, что прочитал недавно мемуары украинского писателя Олеся Гончара, в которой тот писал, что «Украине стоит отрезать Донбасс как раковую опухоль, если она хочет развиваться как свободное государство». При этом на уточняющий вопрос, стоит ли Украине, по мнению самого Кравчука, отрезать Донбасс как «раковую опухоль», он ответил: «Так писал Гончар… Я не могу сегодня сказать откровенно, что нам не нужен Донбасс. Нам нужны люди Донбасса».