В этом исследовании украинцам предложили ответить на вопрос: «По вашему мнению, руководство Украины ведет страну в правильном или в неправильном направлении?».
Согласно результатам, 52,4% респондентов ответили, что страну ведут в неправильном направлении. Противоположной точки зрения придерживаются 28,5% опрошенных. Отказались отвечать на вопрос 0,5%, затруднились с ответом — 18,5%.
Опрос проводился в апреле среди жителей Украины в форме телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.