Более 50% жителей Украины считают, что лидеры ведут страну в неправильном направлении. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного 10 июня на сайте Киевского международного института социологии

Половине населения Украины не хватает денег - опрос © CC0, Pixabay Согласно результатам, 52,4% респондентов ответили, что страну ведут в неправильном направлении. Противоположной точки зрения придерживаются 28,5% опрошенных. Отказались отвечать на вопрос 0,5%, затруднились с ответом — 18,5%. Опрос проводился в апреле среди жителей Украины в форме телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.